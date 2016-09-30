Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев: «Чем мы хуже других нефутбольных стран? Они не ищут оправданий, а работают»

Бердыев: «Чем мы хуже других нефутбольных стран? Они не ищут оправданий, а работают»

30 сентября 2016, 20:46
15

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился размышлениями о состоянии российского футбола.

«Мы получили в наследство мощную футбольную державу. Ну хорошо, развалился СССР, были определенные обстоятельства, которые не позволили быстро подняться. Но это не оправдание.

Чем мы хуже других исторически нефутбольных стран? Бельгия, Исландия, Норвегия, Швеция? Почему они выше нас? Потому что эти страны не ищут оправданий – они работают.

У нас плодородная почва, сумасшедший потенциал – нужно только сеять. Всходов будет море. Необъятная территория. Нужно только заниматься этим», – сказал Бердыев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Бердыев Курбан
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1475258024
НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ....С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ПЯТАК ЗЕМЛИ ПОД НАЗВАНИЕМ ГОЛЛАНДИЯ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ФУТБОЛЬНОЙ СТРАНОЙ...ТОЛЬКО ПОТОМУ ...ЧТО У НИХ ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ФУТБОЛЬНЫХ АККАДЕМИЙ
Ответить
alp
1475259017
Курбан Бикеич прав на 1000%!
Ответить
Архипелаг Гуляк
1475259944
Если такой пельмень как Сруцкер возглавлял Сборную России,а Мельдоныч весь Росспорт,то канешна не футбольная страна.
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1475260059
Главное захотеть
Ответить
Патриот РФ
1475260116
Молодец, у него все четко и по делу!!!
Ответить
Поль
1475260797
матч тв - авно
Ответить
Chernyi Lis
1475264534
стратег..умен..такие бывают неординарные ...
Ответить
roman230582
1475265014
Мало у нас вот таких Бердыевых
Ответить
Дон Посей
1475278791
Весь наш футбол исторически рос на стадионах, политых потом и кровью рабочих, колхозников, подразделений армии и флота. Сейчас без денег никто ничего делать не хочет. Выросло поколение паразитов и манагеров, без совести, без чести, без ответственности.
Ответить
товрос
1475304705
Бердыева вместо Мудко,тогда будут всходы
Ответить
Главные новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
10
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
10
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
3
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+