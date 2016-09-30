Бердыев: «Чем мы хуже других нефутбольных стран? Они не ищут оправданий, а работают»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился размышлениями о состоянии российского футбола.

«Мы получили в наследство мощную футбольную державу. Ну хорошо, развалился СССР, были определенные обстоятельства, которые не позволили быстро подняться. Но это не оправдание.

Чем мы хуже других исторически нефутбольных стран? Бельгия, Исландия, Норвегия, Швеция? Почему они выше нас? Потому что эти страны не ищут оправданий – они работают.

У нас плодородная почва, сумасшедший потенциал – нужно только сеять. Всходов будет море. Необъятная территория. Нужно только заниматься этим», – сказал Бердыев.