Клопп: «Крайне маловероятно, что в 60 лет я еще буду тренировать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, когда он намерен завершить карьеру.

«Однажды наступит день, когда я решу, что мне уже хватит. Я бы сказал, что крайне маловероятно, что в 60 лет я еще буду тренировать.

Я определенно вернусь жить в Германию, но знаю, буду ли еще когда-либо работать там тренером. Не хотелось бы надоедать своим присутствием в конце карьеры тем, кто не хочет меня видеть.

Если даже «Майнц», «Боруссия» и «Ливерпуль» останутся единственными клубами, в которых я работал, то, по крайней мере, это великие клубы», – сказал Клопп.

Добавим, что сейчас немецкому специалисту 49 лет.