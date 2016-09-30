Клопп: «Крайне маловероятно, что в 60 лет я еще буду тренировать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, когда он намерен завершить карьеру.
«Однажды наступит день, когда я решу, что мне уже хватит. Я бы сказал, что крайне маловероятно, что в 60 лет я еще буду тренировать.
Я определенно вернусь жить в Германию, но знаю, буду ли еще когда-либо работать там тренером. Не хотелось бы надоедать своим присутствием в конце карьеры тем, кто не хочет меня видеть.
Если даже «Майнц», «Боруссия» и «Ливерпуль» останутся единственными клубами, в которых я работал, то, по крайней мере, это великие клубы», – сказал Клопп.
Добавим, что сейчас немецкому специалисту 49 лет.
Источник: Squawka Football