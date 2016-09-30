Парфенов: «Фаворитом предстоящего дерби является «Зенит»

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов назвал фаворита матча 9-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак». По мнению бывшего игрока московского клуба, в этот раз победа будет за петербургскими футболистами.

«Думаю, что фаворитом предстоящего дерби является «Зенит». В большей степени это связано с фактором домашнего поля. Не могу дать прогнозов по счету, но то, что игра будет безумно интересной, — факт. Встречаются два лидера турнирной таблицы, которых разделают лишь три очка.

К тому же не секрет, что противостояние «Спартака» и «Зенита» — одно из самых принципиальных в российском чемпионате. Накал страстей в матче будет запредельный. С радостью посетил бы эту игру, но в этот день у моей команды матч с «Лучом-Энергией» в ФНЛ», — сказал он.