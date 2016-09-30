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Парфенов: «Фаворитом предстоящего дерби является «Зенит»

30 сентября 2016, 09:41
18

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов назвал фаворита матча 9-го тура РФПЛ «Зенит»«Спартак». По мнению бывшего игрока московского клуба, в этот раз победа будет за петербургскими футболистами.

«Думаю, что фаворитом предстоящего дерби является «Зенит». В большей степени это связано с фактором домашнего поля. Не могу дать прогнозов по счету, но то, что игра будет безумно интересной, — факт. Встречаются два лидера турнирной таблицы, которых разделают лишь три очка.

К тому же не секрет, что противостояние «Спартака» и «Зенита» — одно из самых принципиальных в российском чемпионате. Накал страстей в матче будет запредельный. С радостью посетил бы эту игру, но в этот день у моей команды матч с «Лучом-Энергией» в ФНЛ», — сказал он.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (18)
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Dgad
1475218155
Судя по последним играм так и есть,
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dimid
1475218990
будет интересный матч
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Garrincha58
1475219114
фавориты? не всегда, а даже почти всегда фавориты на бумаге не являются таковыми на деле
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овертайм
1475219825
с каких пор матч зенит - спартак это дерби?)))
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nik55
1475220746
дерби--бред
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ttter
1475222024
Тактика Зенита очень удобная для Спартака,мы сможем обороняться большим количеством и выбивать мячь на быстрых нападающих но так же важно,что у Зенита слабая защита и они частенько привозят
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Патриот РФ
1475222785
В этот день у зенита в обед на второе будет бифштекс из свинины
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Диктор
1475224851
Поживем увидим.
Ответить
Дон Посей
1475281176
"Дерби - это встреча команд из одного города". Может, Парфёнов из Тосно уже херакнул и попутал Питер с Москвой? Типа - С лёгким паром !.. Зенит, готовься, всеядные хрюндели приедут злые и голодные! С ув.
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