Тотти: «Не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти доволен игрой своей команды в матче Лиги Европы с «Астрой» (4:0). Отметим, что в этой игре 40-летний футболист записал на свой счет две голевые передачи.

«Мы довольны игрой. Нам было важно показать всем, насколько у нас хорошая команда и насколько мы можем быть сильными и едиными. Рад, что болельщики признали меня лучшим игроком матча.

В первом тайме я в шутку говорил, что не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет. Это действительно так. Я в хорошей форме, а мои ноги не болят даже после 90 минут игры», — сказал футболист.