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    Пети: «Венгер мог бы возглавить сборную Франции или Англии»

    Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Пети уверен, что главный тренер Арсен Венгер мог бы попробовать свои силы на уровне сборных.

    «Думаю, его бы заинтересовала работа со сборной Франции, если бы Дешам покинул свой пост.

    Он мог бы отправиться и в Германию, ведь он свободно говорит по-немецки. Когда он работал в «Монако», «Бавария» хотела пригласить его. У него есть имя. Все клубы Германии, Англии и Франции, включая «ПСЖ», хотели бы его.

    Он мог бы стать тренером Франции или возглавить сборную Англии, чтобы завершить карьеру в национальной команде. Это могло бы заинтересовать его.

    Если он все еще в «Арсенале», то это только потому, что клуб боится его отпускать, а не из-за того, что самому Венгеру страшно уходить», – сказал Пети.

    Источник: Goal.com

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    29.09.2016 19:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 30 сентября 2016, 06:44

      Венгер на своем месте

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 сентября 2016, 00:04

      Уже поздно.

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