Сорокин: «Случай с бананом в Ростове единичный и он не повторится»

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал эпизод с выброшенным на поле бананом во время матча «Ростов» – ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Честно говоря, в последние годы у нас не было такого рода инцидентов. Мы вместе с Российским футбольным союзом следим за этой темой, но, видимо, контролировать абсолютно каждого человека на трибуне невозможно. Я думаю, что этот случай в Ростове единичный и в будущем такого не повторится», – заявил Сорокин.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро