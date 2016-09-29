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    Ятченко: «Матч с «Анжи» будет для нас определяющим»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Ятченко рассказал об ожиданиях от матча 9-го тура Премьер-лиги с «Анжи».

    «В новом сезоне полностью смотрел две игры махачкалинцев и хочу сказать, что «Анжи» нынешний и прошлогодний – это две разные команды. Костяк команды остался, произошло качественное усиление. Также пришел новый тренер. И теперь их игра производит очень хорошее впечатление. Сейчас «Анжи» выглядит совсем по-другому. Видно, что каждый их игрок четко знает, что делать на поле. Думаю, нам будет очень тяжело. Но нам нужно отталкиваться не от игры соперника, а от своей. Мы будем играть дома, отступать некуда. И либо мы двигаемся выше, либо остаемся ни с чем – чего, поверьте, не хочет никто. Так что матч с «Анжи» будет для нас определяющим.

    Это команда, которая играет до последнего и не сдаeтся, даже когда игра складывается не в их пользу. Махачкалинцы агрессивно атакуют, но, к слову, не отличаются такой уж непроходимой обороной, позволяя сопернику создавать моменты. Если мы сыграем правильно, то можем доставить им проблемы. У «Анжи» целый набор индивидуально сильных игроков, играющих в атаке. Это и Бериша, и Боли, и Эбисилио. Хорошо вписался в игру Обертан.

    Лично в «Анжи» знаком не со многими. Паршивлюка хорошо помню по молодежной сборной. Ну и конечно, тепло общаемся с Пашей Яковлевым, для которого игра с «Крыльями» будет особенной. Приняли его в «Анжи» хорошо, все у него нормально. Игры выдались очень сложными. Соперник сильно вымотал нашу команду в тех матчах.

    Помню, что было очень сложно играть с ними на выезде. Нам обстучали все штанги в том матче, но мы забили гол и выиграли. Удалось выдержать накал, перетерпеть и не пропустить. Матч в Самаре выдался попроще, но проходил нервно. Игра шла до ошибки, и многие в нас не верили из-за того, что не смогли сыграть несколько основных игроков. Но мы сыграли хорошо и отстояли ничью», — сказал футболист.

    Напомним, что матч «Крылья Советов» – «Анжи» пройдет 1 о

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    29.09.2016 09:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 14:10

      Забавно, что в самом конце счет нарисовали... без двоеточия, правда).

      1
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      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 16:55

      Надеюсь так и будет 1 0

      -1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 29 сентября 2016, 13:34

      Не стоит расслабляться к игре с КС нужно отнестись очень серьезно и взять три очка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:20

      Главное, остерегайтесь арбитра, ага, Еськов, к примеру, очень хорошо за Анжи сыграл.

      1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 29 сентября 2016, 10:21

      Дмитрий уже понял, что Крылья обречены в матче с Анжи.

      0
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