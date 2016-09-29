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  • Широков: «Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений нет»

Широков: «Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений нет»

29 сентября 2016, 09:10
6

Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о том, как он решился завершить профессиональную карьеру.

«После завершения профессиональной карьеры продолжаю поддерживать форму, играя с друзьями в любительской лиге. Как себя ощущаю, будучи непрофессиональным футболистом? Честно говоря, я особо не переживал, закончив с футболом. Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений в духе «футбол закончился и жизнь вместе с ним» нет. Вдобавок, как уже сказал, я играю, просто официальных игр теперь нет», — сказал он в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Широков Роман
Комментарии (6)
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marshal9
1475131757
с ним всё понятно
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товрос
1475132824
пока ое был помоложе он здорово играл , надо сказать СПАСИБО на последок
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Юрий Крутько
1475134607
Много радости принёс любителям футбола!Спасибо Роману!
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Aztec58
1475137028
Закончилось уже давно, сразу после ухода из Зенита.
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С-Пб on-line
1475141993
У тебя роман ромбикпоцелуев это закончилось с твоим уходом из Зенита
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nik55
1475152033
зам- министра
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