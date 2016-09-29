Широков: «Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений нет»

Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о том, как он решился завершить профессиональную карьеру.

«После завершения профессиональной карьеры продолжаю поддерживать форму, играя с друзьями в любительской лиге. Как себя ощущаю, будучи непрофессиональным футболистом? Честно говоря, я особо не переживал, закончив с футболом. Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений в духе «футбол закончился и жизнь вместе с ним» нет. Вдобавок, как уже сказал, я играю, просто официальных игр теперь нет», — сказал он в интервью изданию «Подмосковье сегодня».