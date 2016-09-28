Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с ПСВ, дважды упустив преимущество в счете

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» и ПСВ сыграли вничью – 2:2. Ростовчан дважды выводил вперед Дмитрий Полоз, однако Дэви Проппер и Люк Де Йонг каждый раз сравнивали счет. Добавим, что на 57-й минуте Сослан Джанаев отразил удар с пенальти Андреса Гуардадо.

Напомним, в этой группе также выступают «Атлетико» и «Бавария».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Ростов (Россия) – ПСВ (Голландия) – 2:2 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Полоз, 9; 1:1 – Проппер, 14; 2:1 – Полоз, 38; 2:2 – Де Йонг, 45.

Ростов: Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77).

ПСВ: Зут, Арьяс, Шваб, Исима-Мирен, Морено, Виллемс, Хендрикс (Бергвейн, 63), Проппер, Гуардадо, Л. де Йонг, Нарсинг (С. Де Йонг, 73)

Предупреждения: Терентьев, 40; Навас, 58 – Гуадрадо, 53; Хендрикс, 58.

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