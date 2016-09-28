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  • Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с ПСВ, дважды упустив преимущество в счете

Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с ПСВ, дважды упустив преимущество в счете

28 сентября 2016, 23:38
44

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» и ПСВ сыграли вничью – 2:2. Ростовчан дважды выводил вперед Дмитрий Полоз, однако Дэви Проппер и Люк Де Йонг каждый раз сравнивали счет. Добавим, что на 57-й минуте Сослан Джанаев отразил удар с пенальти Андреса Гуардадо.

Напомним, в этой группе также выступают «Атлетико» и «Бавария».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Ростов (Россия) – ПСВ (Голландия) – 2:2 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Полоз, 9; 1:1 – Проппер, 14; 2:1 – Полоз, 38; 2:2 – Де Йонг, 45.

Ростов: Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77).

ПСВ: Зут, Арьяс, Шваб, Исима-Мирен, Морено, Виллемс, Хендрикс (Бергвейн, 63), Проппер, Гуардадо, Л. де Йонг, Нарсинг (С. Де Йонг, 73)

Предупреждения: Терентьев, 40; Навас, 58 – Гуадрадо, 53; Хендрикс, 58.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов ПСВ
Комментарии (44)
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Вомбат
1475095268
Мои поздравления Ростову с очком в группе. После первого тайма я боялся, что Ростов повторит антирекорд Спартака, но этого не случилось благодаря Джанаеву.
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sargassov
1475095312
Супер, зачёт!
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Измайловский Кочегар
1475095392
Боевая ничья. Ростову спасибо за прекрасный футбольный вечер. По матчу сложилось ощущение, что играли две команды примерно одного уровня.
Ответить
+50/-50
1475095417
Два обидных рикошета, и всё-же.... Ростов, спасибо за игру. ЦСКА + Слуцкий, учитесь играть.
Ответить
alp
1475095607
И все равно Ростов молодцы! очень неплохо смотрелись, и жаль что победу упустили!! но это не портит настроения.
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Фан666
1475095620
Хоть и ничья, но Ростов молодцы! Отличный футбол в исполнении обеих команд. А Джанаев просто красавчик, отлично потащил пенальти! И никакого автобуса сегодня не видать было. Боевая ничья! Молодцы ростовчане. Спасибо за красивый футбол
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Фан666
1475095787
Джанаев красавец! Вытащить пенальти в Лиге Чемпионов дорогого стоит!
Ответить
Garrincha58
1475095914
ЦСКА берите пример с ростовчан Жаль конечно что не хватило силенок дожать но все равно молодцы!!!
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cska-62
1475096336
Мои искренние поздравления ростовчанам! Фортуна, отвернувшаяся от команды в первом тайме, компенсировала своё легкомысленное поведение во втором. Ну и, конечно, нужно отметить с блеском сыгравшего во втором тайме Сослана Джанаева! Теперь о грустном. Атака «Ростова» в первом тайме для матча Лиги Чемпионов выглядела просто отлично. Связка Азмун – Полоз, а под ними Калачёв, Ерохин, Нобоа и Гацкан – были просто украшением тайма! Но на весь матч сил у них явно не хватило. Да и нужно было больше думать об обороне, ибо ПСВ атаковал остро, да ещё ему и откровенно везло в первой половине встречи. Что же касается линии обороны, то тут беда! Потеря Баштуша и Новосельцева даёт о себе знать. Лишь Мевля вписался в состав. Гранат играет примерно на своём уровне, а уровень его игры лично меня никогда не впечатлял. Грубо и много ошибается Терентьев. Если бы ему не было 24 годков, то можно было бы говорить о том, что надёжная игра придёт с опытом, но у него сейчас самый футбольный возраст и опыт имеется! Пусть и не в играх такого уровня. Посмотрим, конечно, сможет из него что-то сделать тренерский штаб ростовчан… Хочется в это верить… Но пока – беда!
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NNNN-4
1475097487
Спасибо .друзья (болельщики) ! Вот ведь как.- в ваших симпатиях к РОСТОВУ любовь к футболу видна, тому , народному , из 60-х, футболу, и любовь. настоящая , без причин, и обязательств.Мне, болельщику тех лет, это до боли в сердце приятно. Извините....
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