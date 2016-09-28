Эллардайс: «Я пытался помочь человеку, которого знал 30 лет, но ошибся в нем»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллаардайс прокомментировал свое отстранение от должности.

«Очевидно, я должен объяснить все, прежде чем уйду. Понятно, что это был глупый поступок.

Я пытался помочь человеку, которого знал 30 лет. К сожалению, я ошибался в нем. В этом деле имела место провокация, она сработала, и я должен принять это.

Решение было принято в дружелюбной обстановке, я извинился перед ФА и перед всеми, кого обеспокоила эта ситуация. Больше я ничего не могу сказать прямо сейчас, ребята, мне нужен отдых, чтобы подумать», – сказал Эллардайс.