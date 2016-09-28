Моуринью: «Обязательно должны победить «Зарю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

«Это очень важный матч. Если честно, я думаю, что мы должны победить. Если мы этого не сделаем, то у нас останется четыре матча и каждый из них нужно будет выигрывать, а это сложно. Нужно победить сейчас.

Златан сыграет в стартовом составе. У нас осталось два матча, а потом у него будет две недели без футбола. Ему придется сыграть завтра и против «Стока», а потом две недели без футбола. Он один из тех, у кого будет много времени на восстановление», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Заря» состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.