Рауш: «Наверное, мог бы помочь сборной России на Евро-2016»

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш, имеющий российское гражданство, высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате Европы-2016.

– Смотрели матчи сборной России хоть раз за последний год?

– Да. Чемпионат Европы тоже смотрел.

– И как ощущения?

– В составе очень много сильных игроков, но чего-то не хватает для сильной командной игры. Для того, чтобы стать на поле единым целым, отрабатывать друг за друга нужно очень много работать. Я привык в Германии к тому, что здесь все много бегают. Это необходимо, чтобы добиваться прогресса в командной игре. Если бы с этим не было проблем у сборной России на чемпионате Европы, результат был бы лучше.

– Вот смотрели вы на левый фланг во время Евро-2016... Видели себя в этой команде? Что можете дать сборной России что-то большее? С вашей работоспособностью, да еще и левой ногой?

– Наверное, мог бы помочь, но издалека трудно судить. Мне обидно за Романа Нойштедтера, что он провел не лучший турнир, но для любого футболиста проблема показать себя, когда вся команда несыгранная. Думаю, мне тоже было бы трудно себя показать на чемпионате Европы. Но помочь, конечно, хотел бы...