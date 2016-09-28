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  • Шалимов: «Краснодар» – команда топ-уровня. Мы готовы к игре с «Ниццей»

Шалимов: «Краснодар» – команда топ-уровня. Мы готовы к игре с «Ниццей»

28 сентября 2016, 13:15
7

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей». Напомним, встреча состоится 29 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Тяжелый матч против ЦСКА в чемпионате, с «Ниццей» проще не будет. Насколько полезно играть с такими соперниками?

– Мы привыкаем к такому режиму, у нас после ЦСКА четыре дня восстановления. Надо привыкать. «Краснодар» – команда топ-уровня, не первый год играет на 3 фронта. Любой матч для нас будет тяжелым, и сейчас важен положительный результат. Пока получается. Соответственно, мы восстанавливаемся лучше.

– «Ницца» идет в лидерах чемпионата Франции. Какие сильные стороны соперника выделите?

– «Ницца» идет в хорошей форме. Важные вещи, которые должны знать футболисты, – расположение игроков. Команда играет в 3 центральных защитника, мы с такими командами встречались в чемпионате России. Ребята знают, как действовать против такой схемы. В обороне мы играем от соперника, в атаке – от себя. Про «Ниццу» мы ребятам все расскажем, покажем на предстоящей тренировке. В принципе, думаю, мы готовы к этой игре.

– Не боитесь, что у «Краснодара» эмоциональный фон пойдет на спад после смены главного тренера?

– Я этого не боюсь. Мое мнение – на таком уровне про настрой говорить нет смысла. Игроки сами настраиваются. С моей стороны должно идти то, что игроки в своих позициях обязаны знать, что делать на поле. Тогда команда не разваливается, а играет стабильно, знает, чего хочет добиться.

– Сейчас поле стадиона «Кубань» в плохом состоянии. Насколько это может повлиять на комбинационный футбол?

– С «Ростовом» поле тоже было не очень хорошее, однако мы играли до последней минуты, вырвали победу. Конечно, хотелось бы, чтобы поле было идеальным, но мы потерпим. У нас на стадионе «Кубань» осталось всего 2 игры, потом переедем на свой стадион, где поле идеальное.

– При Олеге Кононове все говорили о стиле «Краснодара». На ваш взгляд, действительно из-за потери игроков он стал меняться или это реалии футбола?

– У нас стиль есть, но часто мы играли длинными передачами больше, чем надо. Но мы придерживаемся своего стиля. Хорошие команды играют внизу, но и, конечно, команда должна уметь делать все хорошо во всех линиях. Ты можешь часто играть на чужой половине поля, если соперник слабее, но когда ты с равным соперником встречаешься – надо уметь хорошо обороняться. Не всегда получается показывать свой стиль в таких ситуация, но ты не понимаешь футбол, если играешь в обороне без перестроений.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Ницца Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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vgarakh
1475058526
Победу вырвал Еськов
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Фан666
1475059228
Ну про топ уровень это он загнул конечно, хотя всё относительно. Если сравнивать с ФК Гомель, то может и да, а так обычный середняк, о топе только мечтать можно
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Polilux
1475059381
Должны порвать Ниццу.
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alexis02lion
1475062585
Про топ-уровень пока рано говорить. Да стабильно играют, но пока мало по времени. Вон Рубин также можно было бы топом назвать, а сейчас в каком положении. Игра будет тяжёлой. Поле не должно влиять на результат, тем более своё и с огрехами по идее на пользу Краснодару. И какой эмоциональный фон, уже не первую игру с Шалимовым проводят, так что тут вообще ни о чем вопрос, все уже привыкли к тому что новый тренер.
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woyser
1475067248
Будет много борьбы. И голов штуки четыре на двоих сообразят.
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Молчуновский
1475087973
Шалимов: «Краснодар» – команда топ-уровня. Мы готовы к игре с «Ниццей». Не "мы", а «Краснодар». Ты то тут при чем?
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