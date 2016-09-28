Гранквист: «Краснодар» может получить проблемы от Балотелли»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист в преддверии матча с «Ниццей» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы назвал имя наиболее опасного игрока в составе соперника.

«Ницца» обладает сильным составом. Но на общем фоне выделю в составе французов Марио Балотелли. Это высокого качества нападающий, который может создать нам много проблем. Сейчас у нас больше делается упор на тактику, у нового тренерского штаба иной взгляд на футбол», – приводит слова Гранквиста itasportpress.it.