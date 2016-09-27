Петев оставил пост наставника сборной Болгарии

Как информирует Федерация футбола Болгарии, Ивайло Петев оставил пост главного тренера национальной сборной. Специалист возглавил команду в прошлом году. По контракту он имел право покинуть свою должность в любое время. Вместе с наставником болгар покинули его ассистент Алекси Желязков, а также Валентин Великов.

Имя нового тренера объявят в ближайшее время, как только успешно завершатся переговоры с кем-либо из кандидатов. В ближайшее время сборной Болгарии предстоит провести две игры отборочного цикла к чемпионату мира-2018 – седьмого октября с Францией и 11 октября со Швецией.