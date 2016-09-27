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    Джанаев: «Ростов» будет прибавлять по мере сыгранности»

    Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев подчеркнул, что дончанам пока не хватает сыгранности по причине появления в команде новых игроков. Страж ворот добавил, что желто-синие прибавят в игре, как только нынешний состав притрется друг к другу.

    «Мы пока притираемся друг к другу. Все-таки сыграли только несколько игр в новом составе. Да, были недочеты. Они присутствуют и сейчас. В любом случае к нам пришли качественные игроки. Точно не слабее тех, что покинули команду. Думаю, мы будем прибавлять по мере того, как сыграемся», – сказал Джанаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2016 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 сентября 2016, 13:33

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