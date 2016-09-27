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    Хавбек «Рубина» Камболов пропустит три недели из-за травмы

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов не сможет помочь казанской команде в ближайших матчах. У 26-летнего футболиста диагностировано частичное повреждение внутренних связок колена. Срок восстановления – около трех недель.

    Напомним, что Камболов получил травму в игре 8-го тура чемпионата России против «Томи», в которой также отметился забитым голом.

    Источник: ФК «Рубин»

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    27.09.2016 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:41

      Жаль. Только помог команде, забил красивый гол и как обычно в лазарет. Уже привычно что Руслан там много времени проводит, ещё по Локо. Здоровья и голевых успехов. Молодых и качественных игроков в России и так мало, а он имеет шансы при такой игре и нестандартных действиях попасть в сборную.

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