Хавбек «Рубина» Камболов пропустит три недели из-за травмы

Жаль. Только помог команде, забил красивый гол и как обычно в лазарет. Уже привычно что Руслан там много времени проводит, ещё по Локо. Здоровья и голевых успехов. Молодых и качественных игроков в России и так мало, а он имеет шансы при такой игре и нестандартных действиях попасть в сборную.
Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов не сможет помочь казанской команде в ближайших матчах. У 26-летнего футболиста диагностировано частичное повреждение внутренних связок колена. Срок восстановления – около трех недель.
Напомним, что Камболов получил травму в игре 8-го тура чемпионата России против «Томи», в которой также отметился забитым голом.