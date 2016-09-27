Хавбек «Рубина» Камболов пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов не сможет помочь казанской команде в ближайших матчах. У 26-летнего футболиста диагностировано частичное повреждение внутренних связок колена. Срок восстановления – около трех недель.

Напомним, что Камболов получил травму в игре 8-го тура чемпионата России против «Томи», в которой также отметился забитым голом.