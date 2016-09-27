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    ФА подозревает Эллардайса в коррупции и проводит в отношении него расследование

    Футбольная ассоциация Англии проводит расследование в отношении главного тренера сборной страны Сэма Эллардайса.

    Эллардайс подозревается в использовании своего положения для заключения сделки на 400 тысяч фунтов, а также в том, что он давал советы бизнесменам относительно того, как обойти некоторые трансферные правила ФА.

    Об этом стало известно в ходе журналистского расследования, которое на протяжении десяти месяцев проводило издание The Telegraph.

    В ходе этого расследования репортеры представлялись азиатскими бизнесменами, которые хотят заработать на английском трансферном рынке, и вели переговоры с Эллардайсом, записывая все на скрытую камеру.

    В ходе беседы наставник англичан признался, что знает агентов, которые постоянно обходят введенное в 2008 году правило, запрещающее третьей стороне владеть правами на игрока. Эллардайс назвал это правило «глупым» и сказал, что обойти его «не проблема».

    «Мы попросили The Telegraph предоставить нам все факты по этому делу и ждем ответа», – сказал представитель ФА, которая уже начала свое расследование этих обстоятельств.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.09.2016 01:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -242

      kauk 27 сентября 2016, 22:09

      уволен

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 27 сентября 2016, 10:04

      Да чего тут разбираться. Отстранить английскую сборную на 4 года от соревнований. И будет им счастье.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -242

      kauk > neveldomha 27 сентября 2016, 22:10

      за что отстранять сборную

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > neveldomha 27 сентября 2016, 22:32

      Всех английских спортсменов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 27 сентября 2016, 05:59

      Британские журналисты, ни чем не отличаются от террористов. Они конечно не взрывают никого в центре города или на пляже, но в плане психологической атаки и доведения человека до психического расстройства, им в этом равных нет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 27 сентября 2016, 05:19

      Недоплачивали человеку, решил взять свое.

      -1
      Ответить
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