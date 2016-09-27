Самедов: «Раздевалка верит в Семина. Одна победа – и все наладится»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

– Такой период. Все, что можем, – выходить на футбольное поле и исправлять то, что мы наделали. Надо набирать очки.

– У вас есть этому объяснение?

– Объяснение… Тяжелый период. Все, что могу сказать, – постараемся как можно быстрее исправить ситуацию.

– Руководство недавно сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

– Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.

– Тем не менее складывается впечатление, что команде не хватает эмоций.

– Эмоции нужны, вы все правильно говорите. Сейчас эта ситуация давит. Надо просто победить. Одна победа – и все наладится.

– Состав «Локомотива» соответствует заявленным высоким целям?

– Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке. Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. Не знаю, кто там что говорит, возможно, у нас нет суперзвезд, но есть хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, что нас не красит. На команду сейчас все набросились – и мы это заслужили. Однако я уверен в своих партнерах. Эта команда может добиваться хороших результатов, – сказал Самедов.

После восьми туров «Локомотив» имеет семь очков и находится на 13-м месте.