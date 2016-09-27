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  • Самедов: «Раздевалка верит в Семина. Одна победа – и все наладится»

Самедов: «Раздевалка верит в Семина. Одна победа – и все наладится»

27 сентября 2016, 00:42
14

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

– Такой период. Все, что можем, – выходить на футбольное поле и исправлять то, что мы наделали. Надо набирать очки.

– У вас есть этому объяснение?

– Объяснение… Тяжелый период. Все, что могу сказать, – постараемся как можно быстрее исправить ситуацию.

– Руководство недавно сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

– Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.

– Тем не менее складывается впечатление, что команде не хватает эмоций.

– Эмоции нужны, вы все правильно говорите. Сейчас эта ситуация давит. Надо просто победить. Одна победа – и все наладится.

– Состав «Локомотива» соответствует заявленным высоким целям?

– Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке. Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. Не знаю, кто там что говорит, возможно, у нас нет суперзвезд, но есть хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, что нас не красит. На команду сейчас все набросились – и мы это заслужили. Однако я уверен в своих партнерах. Эта команда может добиваться хороших результатов, – сказал Самедов.

После восьми туров «Локомотив» имеет семь очков и находится на 13-м месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474926509
ДАВАЙ ПАЛЫЧ! У ТЕБЯ ЖЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ....
Ответить
RedWhiteFans2
1474929363
Да Палыч! Что нибудь.
Ответить
Дон Посей
1474931143
..Кондуктор, не жми на тормоза! Всё будет нормально, хорошие пацаны, просто не сыгрались ещё. У инострасов понты в игре интересные, но нашим проводникам пока не понятные. Но это рабочий, сильный и заряженый паровоз, и - удачи,вперёд лети!.. С ув.
Ответить
Texac777
1474940949
Палочки мужик
Ответить
KB_Krasnogorsk
1474945865
:)
Ответить
sprint5
1474946324
все будет нормально
Ответить
товрос
1474952495
если следующую игру проиграете в Москве АРСЕНАЛУ придется Палычу уходить,так что постарайтесь ребята!!!
Ответить
63_Camapa_63
1474958736
Не в обиду будет сказано но Палыч сдает и очень сильно. В Анжи тоже ничего не показал как тренер. Мое мнение попросят его скорее всего из Локо
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bumer_moscow
1474959574
Жалко Динамо выйдет из ФНЛ. а то хорошее дерби было бы там в следующем году.
Ответить
mdu86
1474991358
Думаю всё наладится, но не раньше зимы
Ответить
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