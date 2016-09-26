Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Кержаков: «Считаю, что пока «Спартак» играет на багаже Аленичева»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился размышлениями о том, как поменялась игра «Спартака» после назначения на пост главного тренера Массимо Карреры. «Зенит» сыграет против «Спартака» в девятом туре РФПЛ.

    «Мне кажется, он особо и не менял. Я действительно считаю, что пока они играют на багаже Аленичева. Наверное, он привнес какую-то эмоциональную составляющую. Игра особо не поменялась. Они потерпели два поражения – против «СКА» на Кубок, с «Уфой» в чемпионате. Ничего, кстати, неожиданного в Хабаровске не произошло: вспомните прошлый розыгрыш Кубка России, сколько команд Премьер-лиги проиграли командам из ФНЛ?

    Мы ждем этой игры так же, как и вы. Ничего не изменилось. Мое главное воспоминание от таких матчей – это первый гол брата в ворота «Спартака» на «Петровском», когда они с Аршавиным «гусеницей» праздновали. Я смотрел игру по телевизору с мамой и с Саниной крестной. Отец был на стадионе. Мы очень радовались, такое навсегда запоминается», – сказал Михаил Кержаков.

    Источник: Fontanka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 сентября 2016, 11:20

      Ну и какой идиот его об этом спросил?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2016, 10:30

      Михаил Кержаков знаменитый тренер-его мнение как никогда важно для всех нас,нельзя игнорировать мнение столь авторитетного человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 27 сентября 2016, 10:01

      Тебя забыли спросить.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 27 сентября 2016, 08:49

      Этот то куда лезет со своими мыслями,аналитик,блин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 27 сентября 2016, 08:29

      Ещё один умник нарисовался!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 27 сентября 2016, 08:12

      чудо-эксперт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 27 сентября 2016, 07:33

      ООООчень много экспертов у нас в стране

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 27 сентября 2016, 07:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наверное он хотел сказать, на багаже оленя и на багажнике карпина.

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 27 сентября 2016, 03:56

      а сейчас ты запомнишь как Квинси,Ивелин,Зе Луиш и Джано тебе навтыкают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 27 сентября 2016, 00:12

      Сколько сразу хейтеров. А Зенит проиграет - ничего особенного.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11