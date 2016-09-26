Серия А. «Аталанта» обыграла «Кротоне»

В матче шестого тура Серии А «Аталанта» переиграла «Кротоне» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Андреа Петанья, Ясмин Куртич и Алехандро Гомес. «Кротоне» уйти от разгрома позволил точный удар Симми Нванкво.

Эта победа позволила «Аталанте» покинуть зону вылета, а «Кротоне» остался на последнем месте с одним очком.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Кротоне – Аталанта – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Петанья, 3; 0:2 – Куртич, 40; 0:3 – Гомес, 45; 1:3 – Нванкво, 86.

Ударения: нет – Кесси, 62.

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