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Алдервейрелд: «Не пожалел о том, что не перешел в «Спартак»

26 сентября 2016, 20:12
4

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА поделился воспоминаниями о матче против «Спартака» в Лиге Европы в 2011 году.

«Да, мы проиграли. Тяжелый матч. Но мы с Яном Вертонгеном и Кристианом Эриксеном намного опытнее, чем тогда. Думаю, все сложится намного лучше», – сказал Алдервейрелд.

Также футболист рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«На тот момент это было неправильное решение – перейти в «Спартак». Я хотел остаться в Европе. И, разумеется, ни разу не пожалел.

Матч с ЦСКА? ЦСКА – очень хорошая команда. У армейцев опытная защита, интересные игроки в центре поля», – сказал Алдервейрелд.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Алдервейрелд Тоби
Комментарии (4)
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ttter
1474910172
Сынок ты борща нашего не кушал,эхххх не знаешь сколько в жизни упустил)))
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+50/-50
1474922189
У Альдера.... всё впереди. Ещё приедет к нам бабло косить.
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Чикомас
1474971251
Перешел бы, с Уфой бился на равных...А тут в Лиге Чемпионов приходится играть...
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