Алдервейрелд: «Не пожалел о том, что не перешел в «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА поделился воспоминаниями о матче против «Спартака» в Лиге Европы в 2011 году.

«Да, мы проиграли. Тяжелый матч. Но мы с Яном Вертонгеном и Кристианом Эриксеном намного опытнее, чем тогда. Думаю, все сложится намного лучше», – сказал Алдервейрелд.

Также футболист рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«На тот момент это было неправильное решение – перейти в «Спартак». Я хотел остаться в Европе. И, разумеется, ни разу не пожалел.

Матч с ЦСКА? ЦСКА – очень хорошая команда. У армейцев опытная защита, интересные игроки в центре поля», – сказал Алдервейрелд.