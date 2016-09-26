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    Мариу не поможет «Интеру» в течение ближайших трех недель

    «Интеру» придется обходиться без хавбека Жоао Мариу на протяжении ближайших трех недель. Португалец повредился в игре шестого тура Сери А с «Болоньей» (1:1).

    Обследование выявило у 23-летнего футболиста растяжение икроножной мышцы левой ноги. Как правило, после таких травм восстанавливаются не менее 20-ти дней, поэтому Мариу не примет участия в следующем поединке «нерадзурри» в чемпионате Италии против «Ромы». Также игрок не выйдет на поле в составе сборной Португалии в ближайших встречах отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

    Источник: Calciomercato

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    26.09.2016 18:39
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