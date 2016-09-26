Полузащитник ЦСКА Александр Головин получил вызов в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 (U-21) с Германией и Финляндией. Напомним, подопечные Николая Писарева уже лишились шансов на попадание в финальную часть континентального первенства. Головин, в свою очередь, успел провести восемь игр в составе главной национальной команды, три из которых – на Евро-2016 во Франции.

Полностью состав молодежной сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Михаил Бородько («Уфа»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Александр Селихов («Амкар»).

Защитники: Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Илья Зуев, Максим Карпов (оба – «Зенит»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Виталий Лысцов («Тондела», Португалия), Сергей Макаров («Минск», Белоруссия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов («Енисей»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Святослав Георгиевский («Анжи»), Александр Головин (ЦСКА), Алексей Евсеев («Зенит»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Дмитрий Коробов («Урал»), Аршак Корян («Витесс», Голландия), Александр Ташаев («Динамо»), Максим Палиенко («Тосно»).

Нападающие: Алексей Гасилин («Зенит»), Николай Комличенко («Слован», Чехия).