Самедов: «На «Локомотив» сейчас все набросились, но мы это заслужили»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов считает, что своими нынешними результатами железнодорожники заслужили нападки со стороны СМИ и болельщиков. При этом он подчеркнул, что футболисты продолжают испытывать доверие к главному тренеру Юрию Семину. Напомним, красно-зеленые потерпели поражения в трех последних матчах РФПЛ. После восьми туров команда располагается на 12-м месте с семью очками в активе.

– Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке. Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. У нас хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, и это нас не красит. Но я уверен в своей команде, в своих партнерах. На нас сейчас все набросились – и мы это заслужили. Но эта команда может добиваться хороших результатов.

– Руководство сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

– Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.