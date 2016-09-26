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    Гордеев: «Вместо Витселя «Зенит» получил другого игрока, хоть и с той же фамилией»

    Бывший главный тренер «Анжи» Андрей Гордеев поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

    — Странно было видеть такую игру именно от «Зенита». «Анжи» отыгрывался, они бежали вперед. От питерцев я ждал более рациональных действий. Но опять же, пока ребята ищут себя. В каких-то ситуациях можно было бы сыграть иначе. У них есть желание разобраться в механизме, который внедряет Луческу. Сейчас команда лишилась лидеров и остальные пытаются найти правильный подход. Кстати, обратите внимания на второй гол, который забил Боли. Это произошло после ошибки Витселя. Мы все знаем, что бельгиец находился одной ногой в «Ювентусе», хотел уйти. А сейчас «Зенит» получил совершенно другого игрока, хоть и с той же фамилией. На это смотрят ребята, видят тренеры.

    — За счет чего «Анжи» удалось провести такой активный отрезок во втором тайме?

    — Именно из-за несогласованных действий. Второй гол сильно повлиял. Тот же Кокорин вышел неплохо, а потом растворился. Пошла череда несуразностей, которые выбили команду из колеи. Игру очень легко потерять. Когда кто-то начинает действовать без соответствующей концентрации, то это сказывается на всей команде. У «Зенита», показалось, были такие игроки, которые были не до конца собраны во втором тайме. Пока такие моменты прослеживаются. Это в большей степени говорят о внутрикомандной дисциплине. Возможно, именно поэтому некоторые игроки не выходят с первых минут. Луческу продолжает искать тех, на кого может положиться. Тех, кто будет выполнять его установки. Но когда прошла волна атак хозяев, «Зенит» снова включился в игру, комбинировал, мог даже выиграть, но не получилось. Поэтому, я сказал бы, что петербуржцы скорее потеряли очки. На результат, еще раз подчеркну, повлияли нюансы.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.09.2016 10:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 28 сентября 2016, 01:05

      Он хотел уйти, не следовало ожидать 100% отдачи, каким бы профессионалом он не был. Пусть выйдет пару раз на замену, а не в основе, захочет - будет играть.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 23:20

      Еще год назад было видно,что Витсель потихоньку сдувается...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 сентября 2016, 23:18

      Витсель,весной и летом тоже не блистал,да и за сборную сыграл слабовато...Поэтому после чемпионата Европы очереди не было,разве что, агенты создавали видимость ажиотажа...И приблизительно не давали ту цену,которую вывалил Газпром.Вот, к примеру Халк,совсем другое дело...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 26 сентября 2016, 13:38

      Кончился игрок....

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 26 сентября 2016, 12:45

      А что другого было ждать от "приличной компании"? У меня создалось впечатление, что между игроками и тренером какие-то разборки идут.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 сентября 2016, 11:59

      Этого и следовало ожидать, Витсель будет отбывать, как говорится, срок...

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      Рейтинг: +6979

      1bear 26 сентября 2016, 10:44

      ...можно Витселя в Зенит 2 отправить,после этого о Юве можно забыть - только Китай...

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