Санья: «Агуэро забивает голы и ведет «Манчестер Сити» за собой»

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья дал понять, что его команде не нужно впадать в эйфорию после шести побед подряд на старте АПЛ.

«В прошлом сезоне мы тоже стартовали хорошо, одержав пять побед кряду, но затем вы знаете, что произошло. Необходимо помнить это и продолжать усердно работать для достижения успеха.

Агуэро – один из лучших футболистов, с которыми я играл. Он не только забивает голы, но и полностью отдает себя в матче, а также ведет команду за собой», – отметил Санья.