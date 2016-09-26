«Барселона» хочет продлить контракт с Серхи Роберто

«Барселона» в ближайшее время намерена заключить новое соглашение с полузащитником команды Серхи Роберто.

Руководство сине-гранатовых очень довольно выступлением 24-летнего футболиста на старте нынешнего сезона и планирует продлить с ним контракт до 2021 года. Каталонский клуб также хочет увеличить сумму отступных в трудовом договоре испанца, которая на данный момент составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Примеры Серхи Роберто провел четыре матча, отдав две результативные передачи.