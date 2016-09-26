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    Павлов: «Арсеналу» труднее, чем кому-либо. Но я знаю, что делать»

    Главный тренер тульского «Арсенала» после ничьей с «Тереком» в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что его команда находится в непростой ситуации.

    «Спасибо всем за поддержку. Нам сейчас очень трудно. Труднее, чем кому-либо. Нам важно, чтобы никто от нас не отворачивался. Это Премьер-лига. Нужно потерпеть. Я знаю, как все сделать – нужно чуть-чуть времени.

    У нас нет великих денег. Значит нужно кого-то своего подготовить. Мы пошли на это. Все, что было в прошлом году, это осталось в прошлом году», – сказал Павлов.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    26.09.2016 07:08
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