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    Мусалов: «В перерыве встречи с «Зенитом» на игроков «Анжи» жестко наехали»

    Защитник «Анжи» Магомед Мусалов поделился наблюдениями от матча 8-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (2:2).

    «Очень хороший результат, учитывая эти два пропущенных мяча. Мы смогли переломить игру. Поначалу была какая-то робость, играли без агрессии. После пропущенных мячей не оставалось ничего другого, кроме как прибавить в агрессии. При этом мы уповали на контратаки, ведь у нас быстрые игроки.

    Что касается голов Дзюбы, то мы понимали, что он самый опасный игрок «Зенита» при стандартах. Получается, не справились с ним. Надо было играть плотнее.

    Что было в перерыве? В перерыве на нас жестко наехали. По раздевалке ничего не летало, но мы и словесно все поняли. Там и русский язык был, и чешский», — отметил Мусалов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2016 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +144

      зиргай 26 сентября 2016, 08:40

      Чубы затрещали, но результат дали - молодцы!

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