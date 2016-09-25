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    Лаборде: «Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч»

    Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде пока не видит различия в работе Игоря Шалимова и Олега Кононова. Об этом он заявил после матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

    «Мне кажется, что Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч, а Кононов был сосредоточен на схемах, тактике и подобных игровых моментах. Я думаю, о принципиальных различиях в работе двух тренеров можно будет говорить, когда мы сыграем еще несколько матчей под руководством Шалимова.

    ЦСКА – одна из самых сильных команд в России, поэтому мы сделали максимум из того, что могли в этом матче. Несмотря на результат, «Краснодар» провел неплохой матч. Мы довольны этой ничьей», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    25.09.2016 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 сентября 2016, 12:13

      Гранквист: "Что изменилось при Игоре Шалимове? Мы лучше понимаем, как играть, мы чаще занимаемся тактикой..."
      Лаборде: "Кононов был сосредоточен на схемах, тактике и подобных игровых моментах..."

      Ощущение, что кто-то пропускает "уроки" или попросту спит на них)).

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