Уолкотт: «Мы перестали вредить сами себе»

Нападающий «Арсенала» ​Тео Уолкотт поделился впечатлениями после матча шестого тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«На этой неделе мы действительно тяжело поработали. Мы помним, что случалось в прошлом, но сейчас речь о настоящем. Парни сегодня были хороши. Все к этому шло. Все мы работаем друг на друга, все сосредоточены.

Мы перестали вредить самим себе и просто хотим продолжать делать свое дело. Если мы не будем пропускать, то будем побеждать, потому что забивать мы можем», – сказал Уолкотт.