Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Ничьей с «Краснодаром» я недоволен, а вот игрой – вполне»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 8-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

    «Результатом я недоволен, а вот игрой – вполне, так как она была на высоком уровне. Кажется, это самая качественная игра с начала сезона в нашем исполнении. Не было таких эпизодов, когда мы действовали как-то не так. Есть чувство досады, что не смогли реализовать большое количество опасных моментов», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11