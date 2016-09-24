Стерлинг: «Гвардиола требует все больше с каждым матчем. Он не слишком восхищен нами»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал результат матча шестого тура АЛЛ против «Суонси» (3:1).

«Наши отношения с Гвардиолой только развиваются, мы продолжаем расти. Он очень хорошо говорит с командой и мотивирует. Он из тех тренеров, что требуют все большего с каждым матчем. Он не слишком восхищен нами. Он заставляет всех быть голодными и хочет, чтобы мы продолжали стараться.

Агуэро забивает голы и создает их. В моменте с третьим голом я подумал, что попробую все сделать сам, хотя и видел его в центре. Все сработало», – сказал Стерлинг.