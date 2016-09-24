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  • Тукманов: «Банкротство РФС? По приходу Мутко на счетах организации лежало три миллиона долларов»

Тукманов: «Банкротство РФС? По приходу Мутко на счетах организации лежало три миллиона долларов»

24 сентября 2016, 13:34
2

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов отметил, что глава РФС Виталий Мутко, переизбранный сегодня на данный пост, слукавил, говоря о том, что принял организацию в плачевном финансовом состоянии. Также функционер выразил недовольство поступками Сергея Прядкина и Игоря Ефремова, снявших в последний момент свои кандидатуры с выборов в пользу Мутко.

– Рад за Валерия Георгиевича Газзаева. Рад, что его программа получила поддержку почти 35-ти процентов делегатов. Разочарован другим: мы взрослые люди и так вести себя, сначала выдвигаясь, а потом снимая свою кандидатуру, несерьезно. Мне это не нравится. Надо быть более последовательным. Если идешь – иди.

– Вас явно задели слова Виталия Мутко о том, что он принял РФС в тяжелой экономической ситуации.

– Не знаю, чем он руководствовался. Могу сказать, что когда Мутко пришел в РФС, на счетах в Сбербанке лежало порядка трех миллионов долларов плюс были заключены договора о спонсорстве на 20 миллионов долларов. Виталий Леонтьевич сумел увеличить капитализацию РФС, молодец, но некорректно говорить, что он пришел на пустое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Торпедо Мутко Виталий Тукманов Александр
Комментарии (2)
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vladimir-7
1474714451
Да Мудко жулик и проходимец, каких не видели настоящие жулики. Вот так он создаёт благоприятное мнение о себе.
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Kulimen
1474717526
Ой, Мутко всем жопу полижет,коли надо будет.
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