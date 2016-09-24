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  • Дзагоев: «У «Арены ЦСКА» отличный газон, на ней хочется играть красиво и побеждать»

Дзагоев: «У «Арены ЦСКА» отличный газон, на ней хочется играть красиво и побеждать»

24 сентября 2016, 13:14

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев признался, что невероятно рад долгожданному появлению армейского стадиона. По словам игрока, в первом матче на новой арене против «Терека» (3:0) он испытывал полную уверенность в своих силах. Вторую встречу на «Арене ЦСКА» красно-синие проведут сегодня в рамках восьмого тура РФПЛ с «Краснодаром». Начало поединка – в 17:00 мск.

«Я очень рад, что у нашей команды появился свой стадион. Во время первой игры болельщики создали нам великолепную атмосферу, мы слышали их каждую секунду, проведенную на поле. У новой арены отличный газон, на ней хочется играть красиво, забивать голы, побеждать, доставлять огромное удовольствие трибунам. Прекрасно, что с «Тереком» все это удалось, и мы одержали уверенную победу.

У меня волнения не было, главное ощущение в те минуты – наконец-то мы дома, это наш родной стадион. В Химках, если честно, такого не было, хотя иногда поддержка болельщиков тоже была впечатляющей. На «Арене ЦСКА» испытывал полную уверенность в своих силах. Думаю, это мне помогло.

Мы пару раз тренировались на новом стадионе перед «Тереком», и поначалу к траве действительно были определенные вопросы. Попросили подстричь ее пониже, что и было сделано. Теперь все в полном порядке, лично мне газон очень нравится», – сказал Дзагоев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
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