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    Молодежное первенство. «Арсенал» уступил «Тереку», ЦСКА победил «Краснодар»

    В поединках восьмого тура молодежного первенства «Арсенал» на своем поле уступил «Тереку», пропустив решающий гол в самом конце встречи, а ЦСКА также в родных стенах добился победы над «Краснодаром» благодаря мячам Тимура Пухова и Константина Кучаева.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 8-й тур

    Арсенал (мол.) – Терек (мол.) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Изотов, 22; 1:1 – Бацуев, 60; 1:2 – Бацуев, 90.

    Удаления: нет – Муслуев, 85.

    ЦСКА (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бутенко, 6; 1:1 – Пухов, 18; 2:1 – Кучаев, 32.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 13:50
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