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    Хидиятуллин: «Идет захват профсоюза футболистов, Зотов просто самозванец»

    Председатель совета Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Вагиз Хидиятуллин сообщил, что ему не дали возможности присутствовать на исполкоме РФС.

    «Меня сегодня не пустили на исполком. Я предполагал, что приду сюда и меня не будет в списке делегатов, так и получилось. Если хотите знать, то происходит просто захват профсоюза футболистов. Я хочу сказать, что Зотов просто самозванец. Именно я начинал эту работу, водил его за руку. Естественно, я буду отстаивать свои права в суде.

    От поста своего я не отрекался и не уходил, а все документы, которые предоставлял Зотов неправомерны. Насколько я понимаю, в некоторых из них подделана подпись. Также хочу сказать, что те документы, которые показывал Зотов, говорят о том, что решение принимало пять человек. Но это же не кворум. Другие восемь человек не голосовали.

    На выборах я буду поддерживать Газзаева. Он не просто мой знакомый, он мой друг. Я знаю его программу, возил ее по разным городам. Связан ли мой выбор с тем, что сейчас происходит? Возможно, да, это тоже сказалось», – заявил Хидиятуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2016 10:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:42

      Ты бы почаще делами занимался, ага, Зотова везде видно и слышно, а ты на печи лежишь.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 сентября 2016, 14:40

      мудко всё подмял...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 сентября 2016, 12:28

      Как это всё похоже на выборы политические.Вот,что значит,одна масть во всей стране рулит.Оккупанты,блинн!

      2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 сентября 2016, 11:42

      Зотов? Так он вроде из Спартака в Динамо ушел. И как он все успевает. И в футбол играть и власть захватывать. Во, дает.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Молчуновский 24 сентября 2016, 14:43

      Это тот, который новости на Соккере пёк и в Анжи играл, ага.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 сентября 2016, 11:26

      Вагиз, слабоват ты для лидера профсоюза футболистов.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 сентября 2016, 11:10

      Футболисты, тренеры и всякие профсоюзы должны быть в России Едины! Кто думает иначе - простите, идите в......(в смысле - вниз турнирной таблицы).

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Дон Посей 24 сентября 2016, 13:14

      Немножко не так.У тренеров должен быть свой профсоюз.Не может рабочий и директор завода быть а одном профсоюзе,цели разные. С.УВ.

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