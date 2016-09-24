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    «Спартак» не выдвигал Федуна в исполком РФС

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что «Спартак» не предлагал ввести в исполком РФС владельца клуба Леонида Федуна.

    «Предложение по выдвижению Леонида Арнольдовича от клуба «Спартак» не поступило. Было пять кандидатов: Евгений Гинер, Александр Дюков, Ильсур Метшин, Сергей Галицкий и Анатолий Мещеряков. В результате тайного голосования было утверждено три кандидата. Вместе с тем считаю, что такие фигуры, как Сулейман Керимов, Леонид Федун, Сергей Галицкий должны входить в попечительский совет РФС. Они это заслужили своей работой по развитию отечественного футбола», – заявил Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2016 06:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:56

      Помнится, совсем недавно Федуна даже не включили в состав исполкома РФС. Всё происки Гинера.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 24 сентября 2016, 09:28

      Сколько можно эту потрепанную колоду тасовать, нужны совершенно новые люди...

      2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > mik1954 24 сентября 2016, 12:39

      Неужели непонятно, кто платит - тот и музыку заказывает!

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