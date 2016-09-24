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  • Гвардиола запрещает агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе

Гвардиола запрещает агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе

24 сентября 2016, 01:36
18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о правилах в английском клубе. Напомним, ранее агент полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк подверг критике работу испанского специалиста.

«Я определяю то, что происходит в моей команде. Не знаю, согласны ли с этим другие. Я главный. Я тренер, и мне принимать решения. Не для своей выгоды, а в пользу клуба.

Клуб не хочет слушать разговоры агента в СМИ о своем же решении. И игроки знают, что если их агенты, жены, отцы или сыновья говорят о чем-то плохом, то они не будут частью «Сити». Самое главное – это клуб», – сказал Гвардиола.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (18)
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dimsok
1474671076
Я КОРОЛЬ мля)))
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Тraumtanzеr
1474673000
Селюку дал пососать.
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Aztec58
1474674954
То же самое в Тереке, ага.
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ZhenjaSAB
1474688914
Жестко однако!
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Пиво без газа
1474691703
Наверное знает, что делает.
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ДАША Д
1474692142
Т.е. Туре выплюнут без вариантов.
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dzhanavar
1474698753
Скоро он и дышать запретит...
Ответить
maior-60
1474698923
Мания величия. А как же истинные завоевания демократии, которыми так гордятся британцы: свобода слова и право каждого публично высказывать своё мнение? Если дойдет до суда, у Гвардиолы шансов ноль.
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Lexa_Lexa
1474700669
Гнать пора Туре и Селюка с их амбициями в Китай.
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84aivengo
1474701094
гвардьола рехнулся по ходу
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