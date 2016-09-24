Гвардиола запрещает агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о правилах в английском клубе. Напомним, ранее агент полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк подверг критике работу испанского специалиста.

«Я определяю то, что происходит в моей команде. Не знаю, согласны ли с этим другие. Я главный. Я тренер, и мне принимать решения. Не для своей выгоды, а в пользу клуба.

Клуб не хочет слушать разговоры агента в СМИ о своем же решении. И игроки знают, что если их агенты, жены, отцы или сыновья говорят о чем-то плохом, то они не будут частью «Сити». Самое главное – это клуб», – сказал Гвардиола.