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  • Черчесов: «Имидж в сборной очень важен. Хочу видеть в команде достойных личностей»

Черчесов: «Имидж в сборной очень важен. Хочу видеть в команде достойных личностей»

23 сентября 2016, 19:25
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какими качествами должны обладать его подопечные.

– С самого первого дня в сборной мы определили, как работаем, что хотим достичь и так далее. Мы обращаем внимание на дисциплину игроков не только когда они находятся в сборной, но и в повседневной жизни. Футболисты знают, что могут навредить себе собственными действиями. Для нас важен имидж сборной, мы хотим видеть в команде достойных личностей. Сборная представляет нашу страну, и нужно соответствовать этому статусу во всех отношениях.

Практически весь первый сбор мы провели на хорошем эмоциональном уровне. Понравилось, как футболисты отнеслись к работе, к тем требованиям, которые предъявляет современный футбол, и, естественно, наш тренерский штаб. Понятно, что ситуация, которая сложилась вокруг национальной сборной в последнее время, никого не устраивает. Потихонечку мы будем выправлять положение.

– Довольны ли вы уровнем соперников в контрольных матчах?

– У нас были разноплановые соперники. В первом матче с Турцией мы играли на выезде, «с листа», у нас была практически одна тренировка перед поединком. Думаю, что мы сыграли достойно, хотя и не до конца выполнили все, что задумывали. Во втором матче мы встречались дома с одной из лучших африканских команд, серебряным призером Кубка африканских наций-2015, которая не проигрывала в официальных поединках с февраля прошлого года. Считаю, что с Ганой мы сыграли лучше, чем в матче с Турцией. У нас было больше времени на подготовку, и мы выбрали другую тактическую схему. Самое главное, что нам удалось добиться победы, а болельщики, пришедшие на стадион, получили позитивные эмоции. Мы должны продолжать в том же духе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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ttter
1474649156
Дзюбе и Денисову в сборной не место.
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+50/-50
1474649392
Кокорину в сборной не место. Пропьёт при первом удобном случае.
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Polilux
1474649925
Прежде всего ты сам заморался в Динамо воровством с Аджоевым ! Как будешь подбирать личностей ? По своему кретерию ?
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alex1951
1474650143
хочешь команду,а не сброд? работай по системе Тарасова в хоккее! Или гулять или играть!
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Serjoga
1474652913
Когда выиграете у Германии, Франции, Испании, Италии и Англии, тогда можно говорить об успехах! Африку нужно обыгрывать стоя на месте, а не хвалиться достижением!
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Юрий Крутько
1474657243
У Черчесова хватит и умения, и терпения постепенно выстроить игру сборной России и достигнуть положительных результатов!
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