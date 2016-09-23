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    Слуцкий: «После переезда на «Арену ЦСКА», болельщики вправе требовать еще больше»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением относительно переезда команды на «Арену ЦСКА». По словам специалиста, болельщики вправе требовать от команды еще более качественной игры.

    «Безусловно, открытие Арены ЦСКА – это важнейший этап в жизни клуба. Мы долго к этому шли, долго этого ждали. Вместе с тем, на команду свершившийся факт накладывает дополнительные обязательства. Если уж даже «Арена Химки» была настолько успешной для нас, хочется, чтобы родной стадион стал еще более успешным. Как ни крути, официальный матч на новой арене – это апофеоз всего праздника, и мы хотели подарить армейским болельщикам победу. Очень рады, что у нас это получилось. Ну а эмоции у всех, повторюсь, самые положительные. Уверен, что те жертвы, на которые пришлось идти в последние годы, абсолютно оправданны», – заявил Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2016 16:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 сентября 2016, 11:24

      Требование одно - играйте на радость людям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 сентября 2016, 21:45

      У ЦСКА появился свой дом-этим все сказано!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 сентября 2016, 19:25

      Вот в Саранске построят стадион
      И чё, Мордва сразу чемпион?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 23 сентября 2016, 18:12

      открытие арены ЦСКА

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 17:52

      Совсем несвежее мнение, ага.

      0
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