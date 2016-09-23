В «Барселоне» надеются сохранить Иньесту

Руководство «Барселоны» надеется, что полузащитник команды Андрес Иньеста останется в клубе до завершения карьеры футболиста.

Источник сообщает, что клуб планирует обсудить футболистом сборной Испании условия продления действующего контракта. Ранее сам Иньеста отметил, что хочет продолжить выступать в составе «Барселоны».

Отметим, что действующее соглашение Иньесты с чемпионом Испании действует до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Иньеста может перейти в «Манчестер Сити», которым руководит Хосеп Гвардиола.