Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста: «Гвардиола знает, что я хочу завершить карьеру в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть его в своей команде.

    «Мне кажется, Гвардиола уже знает, что я думаю и чего хочу. Мое желание состоит в том, чтобы завершить свою карьеру в «Барселоне».

    Если бы он звонил, то я поднял бы трубку, потому что он был моим тренером и остается моим другом. Я многому научился под руководством Пепа, но сейчас для меня лучшим тренером является Луис Энрике, потому что он наш тренер», – сказал Иньеста.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 20:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      barca9651 22 сентября 2016, 22:22

      хотелось бы конечно опять увидеть Гвардиолу у руля барсы)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11