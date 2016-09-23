Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алаев: «Слуцкий входил в список самых дорогих тренеров на Евро-2016»

    Генеральный директор РФС Александр Алаев публично заявил о том, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получал солидные деньги за работу с национальной командой. По словам футбольного чиновника, российский специалист числился в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы-2016.

    – Вы сами сказали, что подписывали контракт Капелло. Наверняка вы в курсе и контрактов Слуцкого и Черчесова. Скажите, Леонид Викторович работал на энтузиазме?

    – Нет, бесплатно он не работал. И первый контракт со Слуцким, который был заключен на четыре матча, и второй – оба оплачивались.

    – Правда ли, что вначале вы просто компенсировали ЦСКА время, которое Слуцкий проводил вне клуба?

    – Контракт был сложный. С участием всех трех сторон – РФС, Слуцкого и ЦСКА. В итоге контракт удовлетворил всех. Затем было подписано второе, несколько измененное и модернизированное соглашение – до конца чемпионата Европы. Это был полноценный контракт. При этом никаких договоренностей о необходимом результате для продления сотрудничества не было. Никаких ориентиров мы не ставили – выход из группы, четвертьфинал и так далее. Мы ударили по рукам и решили вернуться к разговору после Франции. Слово было за Леонидом Викторовичем. Он свое слово сказал.

    – То есть рейтинги самых дорогих тренеров чемпионата Европы, в которых напротив Слуцкого стоял ноль, это неправда?

    – Неправда. Слуцкий, полагаю, не затерялся бы в подобных рейтингах, будь они отражением реальной ситуации. Ему предоставили достойные условия. Как и сейчас Черчесову.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2016 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 03:22

      Вот в чём проблема РФС -при заключении контракта с тренером они даже не ставят передним задачу, а деньги , и не малые , дают.Зачем тогда ему и игрокам упираться-всё равно за всё будет уплачено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 13:33

      За новостями нужно следить, чтобы потом не было, как снег на голову. Никто и не говорил, что он бесплатно работает. Да, когда только поставили спасать Расею, разговор касался исключительно премиальных за победу и выход на ЕВРО, все остальное было больше похоже на энтузязизьм. Но после выполнения задачи со Слуцким заключили НОВЫЙ контракт, предусматривающий в т.ч. и зряплату. Странно, конечно, что я об этом знал, а большинство отписавшихся ни ухом, ни... сорри! ни слухом, ни духом.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Mamont88 19 ноября 2016, 03:33

      А тем , кто вместо Россия, говорит Раша , Рашка , тоже также отвечаешь?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 23 сентября 2016, 13:11

      Говно тоже что то стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 23 сентября 2016, 12:40

      Псевдотренер слуц опять развел... Хороший ученик...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 сентября 2016, 12:15

      ну так откаты же тоже в ЗП тренера входят, от он смешной )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 сентября 2016, 10:29

      Люди, снимите розовые очки! Вы действительно думали, что неваляшкин работал за идею?! Я всегда говорил, что это бред!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 23 сентября 2016, 10:24

      Не сложно догадаться почему "Контракт был сложный. С участием всех трех сторон – РФС, Слуцкого и ЦСКА". Леня не соглашался сидеть на 2-х стульях на одну зарплату. Был предсказуемый дележ бабла. Гинер урезал Лене з/п, РФС компенсировал недостающую сумму плюс хороший бонус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 сентября 2016, 10:18

      значить кому то откат был,он большой зарплаты не заслуживал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 23 сентября 2016, 10:16

      Дорогой энтузиазист.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 09:52

      вот оно как. А то все на энтузиазм скидывали

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11