Дэнни Мерфи: «Мне доподлинно известно, что Моуринью очень хотел работать в «Ливерпуле»

Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи рассказал о том, что Жозе Моуринью мог стать главным тренером мерсисайдцев.

«Как ни странно, однажды я чуть не оказался в команде Моуринью. Когда в «Ливерпуль» пришел Бенитес, выбирали между ним и Моуринью. Мне это известно доподлинно. Моуринью очень хотел эту работу.

Но «Ливерпуль» выбрал Бенитеса, потому что он только что выиграл испанскую лигу и Кубок УЕФА с «Валенсией». Руквовдство подумало, что это более надежный вариант, чем кто-то, кто работал только в Португалии на тот момент.

Я знаю, что Моуринью был очень разочарован. Я тоже был расстроен, потому что Бенитес не видел меня в составе. Я огорчился, потому что Моуринью, возможно, оставил бы меня в клубе!», – сказал Мерфи.