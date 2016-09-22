Иньеста: «Гвардиола знает, что я хочу завершить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть его в своей команде.

«Мне кажется, Гвардиола уже знает, что я думаю и чего хочу. Мое желание состоит в том, чтобы завершить свою карьеру в «Барселоне».

Если бы он звонил, то я поднял бы трубку, потому что он был моим тренером и остается моим другом. Я многому научился под руководством Пепа, но сейчас для меня лучшим тренером является Луис Энрике, потому что он наш тренер», – сказал Иньеста.