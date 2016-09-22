Бубнов: ««У нас сейчас нет той молодежи, на которую можно сделать ставку на чемпионате мира-2018»

Известный эксперт Александр Бубнов отметил, что у отечественного футбола нет потенциала для укрепления состава сборной России качественными молодыми игроками.

«У нас сейчас нет той молодежи, на которую можно сделать ставку на чемпионате мира-2018. Ведь не случайно упоминаются Жирков, Кержаков относительно национальной команды на предстоящем мундиале. Если к началу турнира Жирков будет лучшим на своей позиции, а ему будет к этому времени 35 лет, то представьте на каком уровне развитии наш детско-юношеский футбол. За два года чудес не бывает и это лишний раз доказывает, что у нас все завалено. А мы сейчас просто народ дурим», – заявил Бубнов.