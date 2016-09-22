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    Дибиргаджиев намерен стать игроком «Милана»

    Нападающий «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев назвал свои основные цели на ближайшие годы. Напомним, футболист принадлежит «Анжи».

    «В «Анжи» я попал только в конце 2014-го – папа сам позвонил в клуб и попросил устроить просмотр в дубль. Летом меня не взяли, а зимой приняли в команду. В феврале меня признали лучшим молодым игроком Кубка ФНЛ, а через полгода я дебютировал за «Анжи» в официальном матче.

    Весь прошлый год я ждал шанса, но так и не получил его – играл только в молодежном первенстве. Летом на сборах поговорил с новым главным тренером Павлом Врбой и сказал, что не могу ждать: мне 20 лет, хочется играть, а не сидеть на скамейке. Он одобрил мое решение – мол, если есть вариант, нужно решаться.

    Мечта – выступать за «Милан». Задача на ближайшие годы – добраться до высшей лиги Португалии. Цель на этот сезон – обойтись без травм и стать лучшим бомбардиром третьего дивизиона Португалии. А что? Шесть голов уже есть», – заявил Дибиргаджиев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2016 08:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2016, 18:20

      давай-давай, доминируй, отгружай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 сентября 2016, 12:04

      Удачи! Надеюсь твои планы реализуются.Настррй хороший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 22 сентября 2016, 10:19

      Слова не юноши, а мужика. Показателдьный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Андрей Ермошин 22 сентября 2016, 10:20

      Показательный пример для всякого рода дзюбок, кокошей и т.п. футболеров.

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 22 сентября 2016, 09:35

      молодец , удачи .

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