«Енисей» Тихонова примет на своем поле ЦСКА

Футболисты ЦСКА отправились на матч 1/16 Кубка России в Красноярск, где им предстоит встретиться с местным «Енисеем». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 15:00. Не пропустите!